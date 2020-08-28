У Чорнобильській зоні помітили червонокнижного птаха

"Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час проведення польових спостережень зафіксували на території зони відчуження коловодника ставкового, який занесений до Червоної книги України", - йдеться у повідомленні.

Щотижня, від початку серпня, науковці проводять обліки водно-болотних та хижих птахів на ставку-охолоджувачі. В цей час мігрують кулики, до групи яких належить коловодник ставковий, якого вдалося зафіксувати.

Окрім того, спеціалісти помітили коловодника чорного і коловодника великого, а також 12 орланів-білохвостів та 4 рідкісних лебедів-кликунів, які гніздуються в Україні і, зокрема, в Чорнобильському заповіднику.

Нагадаємо, на Тилігульському лимані фіксували рожевих фламінго.