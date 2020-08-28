В Чернобыльской зоне заметили краснокнижную птицу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали исчезающую краснокнижную птицу - поручейника. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГАЗО.
"Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время проведения полевых наблюдений зафиксировали на территории зоны отчуждения поручейника, который занесен в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.
Еженедельно, с начала августа, ученые проводят учеты водно-болотных и хищных птиц на пруду-охладителе. В это время мигрируют кулики, в группу которых входит поручейник, которого удалось зафиксировать.
Кроме того, специалисты заметили щёголя и большого улита, а также 12 орланов-белохвостов и 4 редких лебедей-кликунов, которые гнездятся в Украине и, в частности, в Чернобыльском заповеднике.
Напомним, на Тилигульском лимане фиксировали розовых фламинго.