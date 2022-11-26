У Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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Сьогодні, 26 листопада, Чорнобаївку Херсонського району обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина.
Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.
Нагадаємо
Російські окупанти за 24 листопада вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людей поранено.