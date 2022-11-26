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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36089 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 71570 перегляди

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У Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина

У Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина

Київ • УНН

 • 620914 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 26 листопада, Чорнобаївку Херсонського району обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина.

Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо 

Російські окупанти за 24 листопада вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людей поранено.

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