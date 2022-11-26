В Чернобаевке в результате вражеских обстрелов пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Чернобаевке на Херсонщине в результате вражеских обстрелов пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
Сегодня, 26 ноября, Чернобаевку Херсонского района обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранение ребенок.
Его доставили в детскую областную клиническую больницу.
Напомним
Российские оккупанты за 24 ноября убили 10 жителей Херсонщины, еще 54 человека ранены.