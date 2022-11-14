У Чорнобаївці багато замінованого, ворог обстрілює її з С-300 - Гуменюк

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"Дуже суттєві руйнування, дуже багато ділянок місцевості заміновано. Треба це усвідомлювати. Ні в якому разі не відхилятися від тих маршрутів, які вже перевірені і визначені. Тому що є люди, які намагаються об'їхати блокпости і наражають себе на небезпеку", - повідомила Гуменюк, розповідаючи про ситуацію у Чорнобаївці.

З її слів, уже є випадки підриву цивільного населення.

"І цієї ночі знову ворог обстріляв Чорнобаївку з використанням тих самих С-300. І це дуже небезпечна зброя, яка має підвищену руйнівну силу. Тому необхідно обов'язково укриватися", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо

Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. 11 листопада Україна повернула Херсон.