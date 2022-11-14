У Чорнобаївці багато замінованого, ворог обстрілює її з С-300 - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Чорнобаївці, що під Херсоном, російські окупанти залишили по собі суттєві руйнування та мінування, при цьому продовжуючи обстрілювати, як цієї ночі. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у понеділок, 14 листопада, пише УНН.
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"Дуже суттєві руйнування, дуже багато ділянок місцевості заміновано. Треба це усвідомлювати. Ні в якому разі не відхилятися від тих маршрутів, які вже перевірені і визначені. Тому що є люди, які намагаються об'їхати блокпости і наражають себе на небезпеку", - повідомила Гуменюк, розповідаючи про ситуацію у Чорнобаївці.
З її слів, уже є випадки підриву цивільного населення.
"І цієї ночі знову ворог обстріляв Чорнобаївку з використанням тих самих С-300. І це дуже небезпечна зброя, яка має підвищену руйнівну силу. Тому необхідно обов'язково укриватися", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо
Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. 11 листопада Україна повернула Херсон.