В Чернобаевке много заминированного, враг обстреливает ее из С-300 - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Чернобаевке, что под Херсоном, российские оккупанты оставили после себя существенные разрушения и минирования, при этом продолжая обстреливать, как этой ночью. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 14 ноября, пишет УНН.
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"Очень существенные разрушения, очень много участков местности заминировано. Надо это осознавать. Ни в коем случае не отклоняться от тех маршрутов, которые уже проверены и определены. Потому что есть люди, которые пытаются объехать блокпосты и подвергают себя опасности", - сообщила Гуменюк, рассказывая о ситуации в Чернобаевке.
По ее словам, уже есть случаи подрыва гражданского населения.
"И этой ночью снова враг обстрелял Чернобаевку с использованием тех же С-300. И это очень опасное оружие, которое имеет повышенную разрушительную силу. Поэтому необходимо обязательно укрываться", - отметила Гуменюк.
Напомним
Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. 11 ноября Украина вернула Херсон.