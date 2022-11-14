В Чернобаевке много заминированного, враг обстреливает ее из С-300 - Гуменюк

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"Очень существенные разрушения, очень много участков местности заминировано. Надо это осознавать. Ни в коем случае не отклоняться от тех маршрутов, которые уже проверены и определены. Потому что есть люди, которые пытаются объехать блокпосты и подвергают себя опасности", - сообщила Гуменюк, рассказывая о ситуации в Чернобаевке.

По ее словам, уже есть случаи подрыва гражданского населения.

"И этой ночью снова враг обстрелял Чернобаевку с использованием тех же С-300. И это очень опасное оружие, которое имеет повышенную разрушительную силу. Поэтому необходимо обязательно укрываться", - отметила Гуменюк.

Напомним

Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. 11 ноября Украина вернула Херсон.