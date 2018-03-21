У чоловіка з Івано-Франківщини описали квартиру через 70 тис. грн боргу по аліментах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Івано-Франківщині описали квартиру чоловіка, у якого заборгованість по аліментах становила 70 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на головне територіальне управління юстиції в області.
Зазначено, що 19 березня відбувся так званий нічний рейд об’єднаних мобільних груп з ліквідації заборгованості по аліментах.
"За результатами рейду, серед іншого описано квартиру, яка належить боржнику, що допустив утворення заборгованості по аліментах в сумі 70 000 грн", - передають у відомстві.
Нагадаємо, Міністерство юстиції ініціювало збільшення мінімального розміру аліментів на кожну дитину.
Як раніше повідомляв УНН, протягом місяця дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів заборонено виїзд за кордон для 82 тисяч осіб, 80 тисячам заборонено керувати автівками та 7 тисяч осіб оголошені у загальнонаціональний розшук.