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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19015 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24293 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69901 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77690 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102270 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116649 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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У мужчины из Ивано-Франковской области описали квартиру из-за 70 тыс. грн долга по алиментам

У мужчины из Ивано-Франковской области описали квартиру из-за 70 тыс. грн долга по алиментам

Киев  •  УНН

 • 8978 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Ивано-Франковской области описали квартиру мужчины, у которого задолженность по алиментам составила 70 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное территориальное управление юстиции в области.

Отмечено, что 19 марта состоялся так называемый ночной рейд объединенных мобильных групп по ликвидации задолженности по алиментам.

"По результатам рейда, среди прочего описано квартиру, принадлежащую должнику, который допустил образование задолженности по алиментам в сумме 70 тыс. грн", - передают в ведомстве.

Напомним, Министерство юстиции инициировало увеличение минимального размера алиментов на каждого ребенка.

Как ранее сообщал УНН, в течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещено выезд за границу для 82 тыс. человек, 80 тыс. запрещено управлять автомобилями и 7 тыс. человек объявлены в общенациональный розыск.

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