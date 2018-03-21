У мужчины из Ивано-Франковской области описали квартиру из-за 70 тыс. грн долга по алиментам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Ивано-Франковской области описали квартиру мужчины, у которого задолженность по алиментам составила 70 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное территориальное управление юстиции в области.
Отмечено, что 19 марта состоялся так называемый ночной рейд объединенных мобильных групп по ликвидации задолженности по алиментам.
"По результатам рейда, среди прочего описано квартиру, принадлежащую должнику, который допустил образование задолженности по алиментам в сумме 70 тыс. грн", - передают в ведомстве.
Напомним, Министерство юстиции инициировало увеличение минимального размера алиментов на каждого ребенка.
Как ранее сообщал УНН, в течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещено выезд за границу для 82 тыс. человек, 80 тыс. запрещено управлять автомобилями и 7 тыс. человек объявлены в общенациональный розыск.