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У чоловіка на Дніпропетровщині знайшли гранатомет і гранати

Київ • УНН

 • 7887 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Дніпропетровській області у жителя міста Марганець вилучили гранатомет і гранати. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає УНН.

У чоловіка на Дніпропетровщині знайшли гранатомет і гранати

Так, оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про 39-річного мешканця Марганця. За адресою проживання чоловік, ймовірно, зберігав вогнепальну зброю.

Слідчий відділ Нікопольського відділу поліції за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"На підставі ухвали Нікопольського міськрайонного суду працівники УДВБ НПУ, слідчі Нікопольської поліції та оперативники карного розшуку Марганецького відділу поліції провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Під час заходів було виявлено та вилучено гранатомет РГД-26, гранату Ф-1 із запалом та гранату РГД-5 із запалом", - прокоментували в поліції.

Власник пояснив правоохоронцям, що привіз зброї з Львівської області, де брав участь у військових зборах резервістів у 2018 році та зберігав начебто без мети збуту.

Наразі чоловіку готується оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в орендованій столичній квартирі виявили арсенал зброї та наркотики.

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