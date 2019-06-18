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У мужчины в Днепропетровской области нашли гранатомет и гранаты

Киев • УНН

 • 7887 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днепропетровской области у жителя города Марганец изъяли гранатомет и гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

У мужчины в Днепропетровской области нашли гранатомет и гранаты

Так, оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о 39-летнем жителе Марганца. По адресу проживания мужчина, вероятно, хранил огнестрельное оружие.

Следственный отдел Никопольского отдела полиции по материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"На основании решения Никопольского горрайонного суда работники УДВБ НПУ, следователи Никопольского полиции и оперативники уголовного розыска Марганецкого отдела полиции провели обыск по месту жительства фигуранта. Во время мероприятий было обнаружено и изъято гранатомет РГД-26, граната Ф-1 с запалом и граната СГГ- 5 с запалом", - прокомментировали в полиции.

Владелец объяснил правоохранителям, что привез оружие из Львовской области, где принимал участие в военных сборах резервистов в 2018 году и сохранял якобы без цели сбыта.

Сейчас мужчине готовится объявления подозрений и избрании меры пресечения.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в арендованной столичной квартире обнаружили крупный арсенал оружия и наркотики.

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