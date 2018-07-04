У Чилі засудили екс-військових за вбивства 45-річної давності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Чилійський суддя Мігель Васкес виніс вирок восьми військовим у відставці за вбивство музиканта і політичного активіста комуністичних поглядів Віктора Хари і директора жандармерії Литтре Кироги в ході військового перевороту 1973 року, який призвів до влади Аугусто Піночета. В цілому в ув'язненні їм доведеться провести 18 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Колишні військові були засуджені до 15 років ув'язнення за вбивство Хари і Кироги, а також ще по три роки за звинуваченням в їх викрадення.
Дев'ятий обвинувачений був засуджений до п'яти років в'язниці за приховування злочинів.
Рішенням суду також було зобов'язати державу до виплати близько 2 млн доларів родичам жертв.
За версією слідства, у вересні 1973 року військові, які захопили владу в результаті перевороту, викрали Хару, після чого його протягом чотирьох днів катували струмом, ламали йому руки і розстріляли, випустивши в музиканта 44 кулі.
Справа була подана американським Центром правосуддя і підзвітності, групою захисту прав людини, від імені вдови Хари, його дочок (рідної та прийомної).
Під час правління Піночета, яке тривало до 1990 року, приблизно 3 200 чоловік були вбиті і 28 тисяч зазнали тортур з боку держави.
Як повідомляв УНН, в Канаді суд виніс вирок 61-річному Уинстону Блекмору через перебування в шлюбі з 24 дружинами. У той же час чоловікові вдалося уникнути ув'язнення, оскільки він потрапив під домашній арешт.