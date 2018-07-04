В Чили осудили экс-военных за убийства 45-летней давности

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Чилийский судья Мигель Васкес вынес приговор восьми военным в отставке за убийство музыканта и политического активиста коммунистических взглядов Виктора Хары и директора жандармерии Литтре Кироги в ходе военного переворота 1973 года, который привел ко власти Аугусто Пиночета. В общей сложности в заключении им придеться провести 18 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Бывшие военные были приговорены к 15 годам заключения за убийство Хары и Кироги, а также еще по три года по обвинению в их похищении.

Девятый обвиняемый был приговорен к пяти годам тюрьмы за сокрытие преступлений.

Решением суда также было обязать государство к выплате около 2 млн долларов родственникам жертв.

По версии следствия, в сентябре 1973 года военные, захватившие власть в результате переворота, похитили Хару, после чего его в течение четырех дней пытали током, ломали ему руки и расстреляли, выпустив в музыканта 44 пули.

Дело было подано американским Центром правосудия и подотчетности, группой защиты прав человека, от имени вдовы Хары, его дочерей (родной и приемной).

Во время правления Пиночета, которое продолжалось до 1990 года, примерно 3 200 человек были убиты и 28 тысяч подверглись пыткам со стороны государства.

Как сообщал УНН, в Канаде суд вынес приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору из-за пребывания в браке с 24 женами. В то же время мужчине удалось избежать заключения, поскольку он попал под домашний арест.

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