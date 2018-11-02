У Чилі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада УНН. У Чилі, 2 листопада, о 7:21 ранку за київським часом стався землетрус магнітудою 6,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
"У Чилі, 2 истопада, о 7:21 ранку за київським часом стався землетрус магнітудою 6,2 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Вогнище залягало на глибині 100 км"- сказано у повідомлені.
Даних про потерпілих і руйнування немає.
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Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в п’ятницю в Іонічному морі біля берегів Греції.
Як повідомляв УНН, у Середземному морі оголошено загрозу цунамі.