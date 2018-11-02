В Чили произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября УНН. В Чили, 2 ноября, в 7:21 утра по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
"В Чили, 2 ноября, в 7:21 утра по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в Ионическом море у берегов Греции.
Как сообщал УНН, в Средиземном море объявлена угроза цунами.