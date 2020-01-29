У Чилі оголошено надзвичайний стан через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у вівторок про введення надзвичайного стану через повінь в п'яти комунах в регіоні Атакама, розташованому на півночі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал 24 Oras.
"Можливо, дощі триватимуть, тому ми хочемо вжити спеціальних заходів. У зв'язку з цим я оголошую режим катастрофи в цих комунах, щоб мати можливість направити туди всі ресурси для допомоги постраждалим", - сказав він.
Проливні дощі, які призвели до розливу річок і сходу обвалів, почалися в регіоні в середині січня. "На жаль, загинула одна людина. І все ще є люди, які зникли безвісти", - сказав Піньєра.
Стихією пошкоджені або знищені близько 100 будинків. У деяких населених пунктах проводилася евакуація.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті злив у Бразилії перевищило 50 осіб.