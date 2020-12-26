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У Червоному морі на міні підірвався вантажний корабель

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Червоному морі на міні підірвався вантажний корабель, у вибуху звинувачують єменських хуситів. Про це повідомляє державне телебачення Саудівської Аравії, передає УНН.

У Червоному морі на міні підірвався вантажний корабель

“Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка веде бойові дії в Ємені, заявила, що морська міна, яку заклали приєднані до Ірану єменські хусити, нанесли удар по комерційному вантажному судні на півдні Червоного моря, завдавши незначних збитків, але без людських втрат”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Канарських островах у порту Лас-Пальмас, що на острові Гран-Канарья, під час пожежі на російському морозильному траулері “Свеаборг” загинули троє моряків, ще четверо травмовані.

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