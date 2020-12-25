На Канарах під час пожежі на російському кораблі загинули троє моряків

Зазначається, що сильна пожежа сталася в машинному відділенні судна у четвер, 24 грудня. Загасити полум’я вдалося лише в п’ятницю зусиллями п’яти пожежних бригад і портової поліції.

Під час пожежі на судні перебувало півсотні членів команди, тому рятувальники утрималися від застосування небезпечних для людей систем вуглекислотного гасіння.

Тіла загиблих членів екіпажу знайшли лише після ліквідування пожежі. Вважається, що пожежа сталася під час ремонтних робіт, причину наразі з’ясовують експерти.

Incendio en barco en el Muelle de Las Palmas en fase inicial. En el muelle grande de naciente. Colabora policía portuaria pic.twitter.com/QaEPBmjqNB

#25Dic Los 3 marineros desaparecidos en el incendio del pesquero ruso Sveaborg, atracado en el muelle del Puerto de La Luz y de Las Palmas, fueron encontrados muertos en el interior del barco, y otras cuatro personas se intoxicaron por inhalar humo. - pic.twitter.com/JvMpUwFPZz