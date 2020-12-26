В Красном море на мине подорвался грузовой корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Красном море на мине подорвался грузовой корабль, во взрыве обвиняют йеменских хуситив. Об этом сообщает государственное телевидение Саудовской Аравии, передает УНН.
“Коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая ведет боевые действия в Йемене, заявила, что морская мина, которую заложили присоединенные к Ирану йеменские хуситы, нанесла удар по коммерческому грузовому судну на юге Красного моря, нанеся незначительный ущерб, но без человеческих потерь”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на Канарских островах в порту Лас-Пальмас, что на острове Гран-Канарья, во время пожара на российском морозильном траулере “Свеаборг” погибли трое моряков, еще четверо травмированы.