У червні в Україні запустять Єдиний державний реєстр

"У нас є зобов’язання перед МВФ, у частині розкриття бенефіціарних власників і їхнього відображення у ЄДР. У червні ми плануємо завершити запуск нового ЄДР, де дані бенефіціарів будуть викладені більш структуровано", - повідомив Малюська.

Він зазначив, що у травні планують зробити тестовий доступ до ЄДР, щоб перевірити, що все працює нормально.

"Буде оперативніша реєстрація ТОВ, ФОПів, також будуть зміни, деякі речі можна буде робити без залучення людини – державного реєстратора, наприклад, внести номер можна без реєстратора", - поділився Малюська змінами, що ще плануються у реєстрі.

Раніше в УНН повідомлялося, що Єдиний державний реєстр в Україні введуть в експлуатацію у тестовому режимі у травні 2020 року.