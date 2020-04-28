В июне в Украине запустят Единый государственный реестр

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Единый государственный реестр (ЕГР) в Украине введут в эксплуатацию в июне 2020 года, после того, как его протестуют в мае. Об этом во время онлайн-встречи о роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики рассказал Министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент УНН.