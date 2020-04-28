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В июне в Украине запустят Единый государственный реестр

В июне в Украине запустят Единый государственный реестр

Киев  •  УНН

 • 17468 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Единый государственный реестр (ЕГР) в Украине введут в эксплуатацию в июне 2020 года, после того, как его протестуют в мае. Об этом во время онлайн-встречи о роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики рассказал Министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент УНН.

"У нас есть обязательства перед МВФ, в части раскрытия бенефициарных владельцев и их отражение в ЕГР. В июне мы планируем завершить запуск нового ЕГР, где данные бенефициаров будут изложены более структурировано", - сообщил Малюська.

Он отметил, что в мае планируют сделать тестовый доступ к ЕГР, чтобы проверить, что все работает нормально.

"Будет оперативная регистрация ООО, ФЛП, также будут изменения, некоторые вещи можно будет делать без привлечения человека - государственного регистратора, например, внести номер можно без регистратора", - поделился Малюська изменениями, которые еще планируются в реестре.

Ранее в УНН сообщалось, что Единый государственный реестр в Украине введут в эксплуатацию в тестовом режиме в мае 2020 года.

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