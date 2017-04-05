У червні планують зібрати комісію Україна-НАТО на рівні міністрів оборони - А.Вінніков

“Протягом наступних кількох місяців ми сподіваємося провести Північноатлантичну раду на чолі з Генеральним секретарем в Україні. Минулого тижня міністр закордонних справ Клімкін приєднався до своїх колег по НАТО в Брюсселі на засіданні міністрів закордоних справ і ми сподіваємося, що в червні комісія НАТО-Україна збереться у форматі міністрів оборони. Більше того, на рівні високопоставлених офіційних осіб ми маємо безпрецедентну ситуацію, коли ми маємо зустріч усіх п’яти робочих груп комісії, які входять у склад комісії Україна-НАТО протягом 2 місяців, чотири з яких збираються в Україні — комітет з економічної безпеки, оборонно-технічного співробітництва, планування на випадок надзвичайних ситуацій, а також науки і довкілля”, — сказав А.Вінніков.

Також він повідомив, що засідання робочої групи з оборонної реформи відбудеться у Брюсселі наступного тижня.

Як повідомляв УНН, за словами Ірини Геращенко, Міжпарламентська рада Україна-НАТО має більше зосередитись на протидії російській пропаганді.