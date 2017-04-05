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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169639 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124743 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121844 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115245 просмотра

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В июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны - А.Винников

В июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны - А.Винников

Киев  •  УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина и НАТО проведут беспрецедентное количество рабочих встреч, в частности планируется встреча на уровне министров обороны в июне этого года. Об этом на сегодняшнем заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сообщил руководитель представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"В течение следующих нескольких месяцев мы надеемся провести Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем в Украине. На прошлой неделе министр иностранных дел Климкин присоединился к своим коллегам по НАТО в Брюсселе на заседании министров иностранных дел и мы надеемся, что в июне комиссия НАТО-Украина соберется в формате министров обороны. Более того, на уровне высокопоставленных официальных лиц у нас есть беспрецедентная ситуация, когда мы имеем встречу всех пяти рабочих групп комиссии, входящих в состав комиссии Украина-НАТО в течение 2 месяцев, четыре из которых собираются в Украине - комитет по экономической безопасности, оборонно-технического сотрудничества, планирования на случай чрезвычайных ситуаций, а также науки и окружающей среды", - сказал А.Винников.

Также он сообщил, что заседание рабочей группы по оборонной реформе состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщал УНН, по словам Ирины Геращенко, Межпарламентский совет Украина-НАТО должен больше сосредоточиться на противодействии российской пропаганде.

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