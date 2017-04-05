В июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны - А.Винников

"В течение следующих нескольких месяцев мы надеемся провести Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем в Украине. На прошлой неделе министр иностранных дел Климкин присоединился к своим коллегам по НАТО в Брюсселе на заседании министров иностранных дел и мы надеемся, что в июне комиссия НАТО-Украина соберется в формате министров обороны. Более того, на уровне высокопоставленных официальных лиц у нас есть беспрецедентная ситуация, когда мы имеем встречу всех пяти рабочих групп комиссии, входящих в состав комиссии Украина-НАТО в течение 2 месяцев, четыре из которых собираются в Украине - комитет по экономической безопасности, оборонно-технического сотрудничества, планирования на случай чрезвычайных ситуаций, а также науки и окружающей среды", - сказал А.Винников.

Также он сообщил, что заседание рабочей группы по оборонной реформе состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщал УНН, по словам Ирины Геращенко, Межпарламентский совет Украина-НАТО должен больше сосредоточиться на противодействии российской пропаганде.