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У Чернівцях продавали молочку із сальмонелою під білоруськими брендами

У Чернівцях продавали молочку із сальмонелою під білоруськими брендами

Київ • УНН

 • 9990 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На чернівецьких ринках збували молочку із сальмонелою та кишковою паличкою під виглядом товару білоруських торгових марок, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.

"Слідчі відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області спільно з обласним управлінням СБУ задокументували міжрегіональну злочинну діяльність з виготовлення та реалізації контрафактної молочної продукції. Середньомісячний оборот становив понад 60 тонн продукту на суму приблизно 8 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що група осіб виготовляла недоброякісний сир і масло на приватному молокопереробному заводі за межами Чернівецької області. Після транспортування до Чернівців низькосортну продукцію фасували в упаковку торгівельних марок Республіки Білорусь. Реалізація контрафактного товару здійснювалася через фізичних осіб-підприємців на одному з чернівецьких ринків, повідомили у поліції.

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За результатами дослідження зразків сировини Чернівецьким регіональним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації, встановлено, що продукція не відповідає вимогам державних стандартів України (ДСТУ) та містить сальмонелу і кишкову паличку. Вживання такого продукту несе пряму загрозу здоров’ю та життю людини, відзначили правоохоронці.

Правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків за місцем виробництва, зберігання та реалізації фальсифікованої харчової продукції а також у помешканнях фігурантів. За результатами обшуків вилучено:

· приблизно 7 тонн сиру твердого без маркування, який готувався для розфасовування під різними білоруськими брендами;

· більше 4 тонн масла вершкового, готового для реалізації під брендом однієї з білоруських торгових марок;

· понад 600 кг спредів;

· етикетки та пакувальні матеріали білоруських торгових марок.

Жодних документів, які б свідчили про походження, якість і склад вказаних харчових продуктів, у зловмисників не було. Вартість вилученої фальсифікованої продукції становить приблизно 2 мільйони гривень.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) та частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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