У Чернівцях припиняють роботу всі тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення на вимогу поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу підприємства.
«На вимогу поліції Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення» - йдеться у повідомленні.
Додамо, що в коментарях під офіційною інформацією місцеві жителі висловлюють обурення таким рішенням, аргументуючи, що їм не буде як їздити на роботу.
Нагадаємо, що Чернівецька область потрапила в список регіонів з найбільшою кількістю захворівших на коронавірусну хворобу за минулу добу, 25 серпня. Відтак, зафіксовано 170 нових випадків.