У Чернівцях припиняють роботу всі тролейбуси

«На вимогу поліції Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення» - йдеться у повідомленні.

Додамо, що в коментарях під офіційною інформацією місцеві жителі висловлюють обурення таким рішенням, аргументуючи, що їм не буде як їздити на роботу.

Нагадаємо, що Чернівецька область потрапила в список регіонів з найбільшою кількістю захворівших на коронавірусну хворобу за минулу добу, 25 серпня. Відтак, зафіксовано 170 нових випадків.