В Черновцах прекращают работу все троллейбусы

“По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки”, — говорится в сообщении.

Добавим, что в комментариях под официальной информацией местные жители выражают возмущение таким решением, аргументируя, что им не будет возможности ездить на работу.

Напомним, что Черновицкая область попала в список регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусной болезнью за прошедшие сутки, 25 августа. Зафиксировано 170 новых случаев.