В Черновцах прекращают работу все троллейбусы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки по требованию полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
“По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки”, — говорится в сообщении.
Добавим, что в комментариях под официальной информацией местные жители выражают возмущение таким решением, аргументируя, что им не будет возможности ездить на работу.
Напомним, что Черновицкая область попала в список регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусной болезнью за прошедшие сутки, 25 августа. Зафиксировано 170 новых случаев.