У Чернівцях маршрутка збила неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Чернівцях 17-річна дівчина потрапила під колеса маршрутного таксі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Чернівецькій області.
“68-річний житель Прикарпаття, керуючи автомобілем „Мерседес Спринтер“, допустив наїзд на 17-річну дівчину. На момент скоєння ДТП 17-річна жителька Новоселиччини перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу”, — йдеться у повідомленні.
Дівчина була госпіталізована до міської дитячої клінічної лікарні. Як показало медичне освідчення, водій транспортного засобу був тверезий.
За фактом ДТП відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На даний час тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.