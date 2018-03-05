В Черновцах маршрутка сбила несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Черновцах 17-летняя девушка попала под колеса маршрутного такси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Черновицкой области.
"68-летний житель Прикарпатья, управляя автомобилем "Мерседес Спринтер", допустил наезд на 17-летнюю девушку. На момент ДТП 17-летняя жительница Новоселиччини пересекала проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Девушка была госпитализирована в городскую детскую клиническую больницу. Как показало медицинское заключение, водитель транспортного средства был трезв.
По факту ДТП сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.