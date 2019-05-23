У Чернівецькій ОДА не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Чернівцях поліція перевірила інформацію про замінування ОДА. Вибухонебезпечних предметів в приміщенні та на прилеглій території не виявлено. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
У поліції вказали, що анонімне повідомлення про те, що біля Чернівецької обласної державної адміністрації, можливо, знаходиться вибухівка, отримали сьогодні, 23 травня, об 11:20.
"На місце події одразу направились слідчо-оперативні групи ГУНП та Шевченківського відділення поліції, оперативники ГУНП, вибухотехніки, кінологи, Нацгвардія. З приміщення було евакуйовано всіх працівників", - вказали у поліції.
У цей час поблизу приміщення ОДА, як зазначається, проходила хресна хода Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ. Людей також було евакуйовано на безпечну відстань.
"Проведеним оглядом місця події можливої вибухівки у приміщенні та на прилеглій території виявлено не було", - додали у поліції.
Нагадаємо, у Чернівцях повідомили про замінування ОДА.