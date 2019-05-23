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В Черновицкой ОГА не нашли взрывчатки

В Черновицкой ОГА не нашли взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 10524 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Черновцах полиция проверила информацию о заминировании ОГА. Взрывоопасных предметов в помещении и на прилегающей территории не обнаружено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции отметили, что анонимное сообщение о том, что у Черновицкой областной государственной администрации, возможно, находится взрывчатка, получили сегодня, 23 мая, в 11:20.

"На место происшествия сразу направились следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, оперативники ГУНП, взрывотехники, кинологи, Нацгвардия. Из помещения были эвакуированы все сотрудники", - указали в полиции.

В это время возле здания ОГА, как отмечается, проходил крестный ход Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Людей также эвакуировали на безопасное расстояние.

"Проведенным осмотром места происшествия возможной взрывчатки в помещении и на прилегающей территории обнаружено не было", - добавили в полиции.

Напомним, в Черновцах сообщили о заминировании ОГА.

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