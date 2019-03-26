У Чернівецькій області вандали пошкодили 8 могил
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернівецькій області, село Веренчанка, невідомі особи вчинили протиправні дії відносно 8 поховань. Правоохоронці встановлюють обставини події та правопорушників, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП Чернівецької області.
Як повідомили у прес-службі, 26 березня на спецлінію “102” надійшло повідомлення від 39-річної жительки села Веренчанка про те, що на місцевому кладовищі пошкоджено надгробні елементи могил.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, за що передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.