В Черновицкой области вандалы повредили 8 могил

Как сообщили в пресс-службе, 26 марта на спецлинию "102" поступило сообщение от 39-летней жительницы села Веренчанка о том, что на местном кладбище повреждены надгробные элементы могил.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.