В Черновицкой области вандалы повредили 8 могил
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черновицкой области, село Веренчанка, неизвестные лица совершили противоправные действия в отношении 8 захоронений. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и правонарушителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ YП Черновицкой области.
Как сообщили в пресс-службе, 26 марта на спецлинию "102" поступило сообщение от 39-летней жительницы села Веренчанка о том, что на местном кладбище повреждены надгробные элементы могил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области вандалы краской облили памятник "Казацкий крест"
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.