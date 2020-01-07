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У Чернівецькій області чоловік вбив односельчанина дерев’яним бруском

У Чернівецькій області чоловік вбив односельчанина дерев’яним бруском

Київ • УНН

 • 20209 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. У селищі Карапчів Чернівецької області чоловік побив односельчанина дерев’яним бруском, внаслідок чого той помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

"Під час конфлікту між двома жителями села Карапчів, один із чоловіків наніс іншому тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер. Співробітники Вижницького відділення поліції помістили нападника до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що в ніч з 5-го на 6-те січня потерпілий перебував на території господарства 34-річного односельця.

"Коли господар виявив гостя, між ними виник конфлікт, в процесі якого власник господарства наніс 50-річному чоловікові декілька ударів дерев’яним бруском по руках і голові. Попередньо, потерпілий помер внаслідок значної втрати крові", - повідомили у поліції.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

"Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують обставини злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Іванівському районі Одеси під час святкування Різдва чоловіки посварилися і господар викинув гостя у занедбаний семиметровий колодязь. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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