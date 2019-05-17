У Чернігові жителі міста залишилася без гарячої води через компанію-боржника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Чернігові частина жителів міста залишилася без гарячої води через компанію-боржника. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Нафтогаз Україна" у Facebook.
Зазначається, що у місті є два великих приватних постачальника тепла та гарячої води — компанії “Облтеплокомуненерго” (експлуатує котельні) та “Технова” (експлуатує ТЕЦ).
“Кожен з них забезпечує потреби близько половини жителів міста. Наразі частина багатоквартирних будинків, які обслуговує „Облтеплокомуненерго“, залишилася без гарячої води”, — повідомили у “Нафтогаз”.
Причина у тому, що компанія заборгувала Нафтогазу 444,7 млн грн та не має підтверджених номінацій. Щоб виконати встановлені урядом мінімальні вимоги з розрахунків та отримати газ цій компанії потрібно сплатити принаймні 150,1 млн грн.
“У „Технови“ ситуація кардинально інша, рівень розрахунків за газ — 100%, вугілля вони взагалі імпортують за передоплатою, або на інших умовах, що унеможливлює неплатежі. Компанія отримує газ від Нафтогазу та в повній мірі забезпечує своїх споживачів гарячою водою”, — додали у “Нафтогаз”.
Крім того, наразі “Технова” підписала угоду з “Облтеплокомуненрго” та зі своєї ТЕЦ подає теплоносій на три котельні “Облтеплокомуненерго”, завдяки чому гарячу воду отримали 297 будинків, заживлених від мереж боржника. Проте для решти 172 будинків, приєднаних до мереж “Облтеплокомуненерго”, такої технічної можливості немає — вони залишаються без гарячої води.
Нагадаємо, на Миколаївщині ціле місто лишилось без води через борги.