В Чернигове жители города осталась без горячей воды из-за компании-должника

Отмечается, что в городе есть два крупных частных поставщика тепла и горячей воды — компании “Облтеплокомуненерго” (эксплуатирует котельные) и “Технова” (эксплуатирует ТЭЦ).

“Каждый из них обеспечивает потребности около половины жителей города. Сейчас часть многоквартирных домов, которые обслуживает „Облтеплокомуненерго“, осталась без горячей воды”, — сообщили в “Нафтогаз”.

Причина в том, что компания задолжала Нафтогаза 444,7 млн грн и не имеет подтвержденных номинаций. Чтобы выполнить установленные правительством минимальные требования по расчетам и получить газ этой компании нужно оплатить по крайней мере 150,1 млн грн.

“У „Технова“ ситуация кардинально другая, уровень расчетов за газ — 100%, уголь они вообще импортируют по предоплате, или на других условиях, что делает невозможным неплатежи. Компания получает газ от Нафтогаза и в полной мере обеспечивает своих потребителей горячей водой”, — добавили в “Нафтогаз”.

Кроме того, в настоящее время “Технова” подписала соглашение с “Облтеплокомуненрго” и со своей ТЭЦ подает теплоноситель на три котельные “Облтеплокомуненерго”, благодаря чему горячую воду получили 297 домов, запитанных от сетей должника. Однако для остальных 172 домов, присоединенных к сетям “Облтеплокомуненерго”, такой технической возможности нет — они остаются без горячей воды.

Напомним, в Николаевской области целое город остался без воды из-за долгов.