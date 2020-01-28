У Чернігові заочно засудили чоловіка за публічні заклики до агресивної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Чернігові заочно засудили чоловіка, який на власному сайті розміщував публічні заклики до агресивної війни та розв’язання воєнного конфлікту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
“За принципової позиції прокурорів галузевого відділу прокуратури Чернігівської області жителя міста Чернігова заочно засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України (пропаганда війни). Публічні заклики до агресивної війни та розв’язання воєнного конфлікту обвинувачений розміщував на власному сайті”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, у фрагментах тексту опублікованої на сайті статті, відповідно до висновку експерта містяться висловлювання, які спрямовані на провокацію конфліктів між представниками різних політичних поглядів в Україні, а також які є образливими і створюють негативний образ України та українців в очах світової спільноти.
Зазначимо, що суд розглядав матеріали провадження за відсутності обвинуваченого, який був обізнаний про розпочате кримінальне провадження, проте переховувався від органів слідства і суду задля ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольних Україні територіях.
Відтак, вироком Деснянського районного суду міста Чернігова зловмиснику призначено покарання у виді максимального строку позбавлення волі, передбаченого в санкції статті.
Вирок законної сили не набрав.
Нагадаємо, у Києві заочно засудили суддю так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації” за державну зраду. Йому дали до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.