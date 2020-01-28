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В Чернигове заочно осудили мужчину за публичные призывы к агрессивной войне

Киев • УНН

 • 14480 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Чернигове заочно осудили мужчину, который на собственном сайте размещал публичные призывы к агрессивной войне и решения военного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

В Чернигове заочно осудили мужчину за публичные призывы к агрессивной войне

“За принципиальной позиции прокуроров отраслевого отдела прокуратуры Черниговской области жителя города Чернигова заочно осужден за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 436 УК Украины (пропаганда войны). Публичные призывы к агрессивной войне и решения военного конфликта обвиняемый размещал на своем сайте”, - говорится в сообщении.

В частности, в фрагментах текста опубликованной на сайте статьи, согласно заключению эксперта содержатся высказывания, направленные на провокацию конфликтов между представителями разных политических взглядов в Украине, а также оскорбительные и создают негативный образ Украины и Украинской в глазах мирового сообщества.

Отметим, что суд рассматривал материалы производства в отсутствие обвиняемого, который был осведомлен о начатое уголовное производство, однако скрывался от органов следствия и суда для уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольных Украине территориях.

Поэтому, приговором Деснянского районного суда города Чернигова злоумышленнику назначено наказание в виде максимального срока лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Киеве заочно приговорили судью так называемого “Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации” за государственную измену. Ему дали до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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