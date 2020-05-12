У Чернігові поліцейський застосував зброю під час затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Чернігові поліцейський застосував зброю та поранив затриманого. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Днем поліція виїхала на виклик до одного з кафе у Чернігові: в приміщенні кафе було пошкоджене вікно, а в середині перебував сторонній.
По прибуттю на місце поліцейські увійшли до приміщення та виявили на кухні закладу чоловіка (місцевий житель 1996 року народження), озброєного стартовим пістолетом. Чоловік намагався чинити опір та погрожував застосувати пістолет. Тоді один з правоохоронців двічі вистрелив у чоловіка.
Наразі потерпілий перебуває у комі.
За фактом застосування зброї проводиться перевірка та розслідування.
Як повідомляв УНН, у Коростені чоловік вбив знайомого, а за кілька днів покінчив із собою.