В Чернигове полицейский применил оружие при задержании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Чернигове полицейский применил оружие и ранил задержанного. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Днем полиция выехала на вызов к одному из кафе в Чернигове: в помещении кафе было повреждено окно, а в середине находился посторонний.
По прибытию на место полицейские вошли в помещение и обнаружили на кухне заведения мужчину (местный житель 1996 года рождения), вооруженного стартовым пистолетом. Мужчина пытался сопротивляться и угрожал применить пистолет. Тогда один из правоохранителей дважды выстрелил в мужчину.
Сейчас пострадавший находится в коме.
По факту применения оружия проводится проверка и расследование.
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