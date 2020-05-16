У Чернігові чоловіка підстрелили під час розбійного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Чернігові скоєно розбійний напад під час якого нападники підстрелили чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
"Нападники - п’ятеро чоловіків у масках - серед ночі проникли до приватного помешкання де напали на господарів. Нападники погрожували подружжю пістолетом, а потім застосували зброю до господаря, вистреливши йому в ногу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після цього грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму близько 100 тисяч гривень з якими вони зникли з місця скоєння злочину.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 187 ККУ (розбій).
Як повідомлялося раніше в УНН, на Кіровоградщині перехожий врятував жінку від нападу вбивці.