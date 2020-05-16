В Чернигове мужчину подстрелили во время разбойного нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Чернигове совершено разбойное нападение во время которого нападавшие подстрелили мужчину. Об этом УНН сообщили правоохранители.
"Нападавшие - пятеро мужчин в масках - ночью проникли в частный дом где напали на хозяев. Нападавшие угрожали супругам пистолетом, а затем применили оружие к хозяину, выстрелив ему в ногу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого грабителям удалось завладеть деньгами на сумму около 100 тысяч гривен с которыми они скрылись с места преступления.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 УК (разбой).
Как сообщалось ранее в УНН, в Кировоградской области прохожий спас женщину от нападения убийцы.