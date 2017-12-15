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У Чернігівській області в лісосмузі знайшли жіночій череп та кістки

У Чернігівській області в лісосмузі знайшли жіночій череп та кістки

Київ • УНН

 • 14799 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У лісосмузі поблизу села Чистопілля Чернігівської області виявлено людський череп та кістки. Про це УНН повідомили у поліції.

Череп, імовірно, належав жінці. Поблизу нього в радіусі 50 метрів виявлено людські кістки. Здебільшого це фрагменти кісток.

Сам череп також ушкоджений, вірогідно, внаслідок удару.

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Також у лісосмузі неподалік місця виявлення кісток знайдено рештки чоловічого одягу.

Наразі всі знахідки зібрані та направлені на експертизу.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 ККУ – навмисне вбивство.

Українські Національні Новини

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