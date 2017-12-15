У Чернігівській області в лісосмузі знайшли жіночій череп та кістки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У лісосмузі поблизу села Чистопілля Чернігівської області виявлено людський череп та кістки. Про це УНН повідомили у поліції.
Череп, імовірно, належав жінці. Поблизу нього в радіусі 50 метрів виявлено людські кістки. Здебільшого це фрагменти кісток.
Сам череп також ушкоджений, вірогідно, внаслідок удару.
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Також у лісосмузі неподалік місця виявлення кісток знайдено рештки чоловічого одягу.
Наразі всі знахідки зібрані та направлені на експертизу.
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