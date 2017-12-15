В Черниговской области в лесополосе нашли женской череп и кости

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 31326 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 16339 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104167 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119459 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104021 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106338 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112869 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117287 просмотра

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В Черниговской области в лесополосе нашли женской череп и кости

В Черниговской области в лесополосе нашли женской череп и кости

Киев  •  УНН

 • 14791 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В лесополосе вблизи села Чистополье Черниговской области выявлено человеческий череп и кости. Об этом УНН сообщили в полиции.

Череп, вероятно, принадлежал женщине. Вблизи него в радиусе 50 метров обнаружены человеческие кости. В основном это фрагменты костей.

Сам череп также поврежден, вероятно, в результате удара.

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Также в лесополосе недалеко от места обнаружения костей найдены остатки мужской одежды.

Сейчас все находки собраны и направлены на экспертизу.

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Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК - умышленное убийство.

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