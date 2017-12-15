В Черниговской области в лесополосе нашли женской череп и кости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В лесополосе вблизи села Чистополье Черниговской области выявлено человеческий череп и кости. Об этом УНН сообщили в полиции.
Череп, вероятно, принадлежал женщине. Вблизи него в радиусе 50 метров обнаружены человеческие кости. В основном это фрагменты костей.
Сам череп также поврежден, вероятно, в результате удара.
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Также в лесополосе недалеко от места обнаружения костей найдены остатки мужской одежды.
Сейчас все находки собраны и направлены на экспертизу.
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Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК - умышленное убийство.