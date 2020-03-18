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У Чернігівській області перша підозра на коронавірус: у жінки, що повернулась з Італії

У Чернігівській області перша підозра на коронавірус: у жінки, що повернулась з Італії

Київ • УНН

 • 13954 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігівській області є перша обгрунтована підозра на коронавірус - у жінки, що нещодавно була в Італії. Про це повідомив у Facebook голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, передає УНН.

"На жаль, у Чернігівській області є перша обгрунтована підозра на коронавірус. Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії", — написав очільник ОДА.

З його слів, наразі лікарі здійснюють всі заходи згідно затвердженого алгоритму дій. Здійснено забір аналізів, які направлено до референс-лабораторії у м.Києві для проведення тесту на COVID-19.

Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню сьогодні надійшло ще троє людей з підозрою на коронавірус.

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