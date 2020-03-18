В Черниговской области первое подозрение на коронавирус: у женщины, которая вернулась из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус - у женщины, которая недавно была в Италии. Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, передает УНН.
"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии", - написал глава ОГА.
По его словам, пока врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19.
Пациентку изолированно в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске в областную инфекционную больницу сегодня поступило еще три человека с подозрением на коронавирус.