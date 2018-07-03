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У черкаському парку виявили стихійне звалище медичних відходів

У черкаському парку виявили стихійне звалище медичних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. В одному із парків Черкас виявили незаконне звалище медичних відходів. Про це на сторінці Facebook-спільноти "Наші Черкаси" написала жителька міста Валерія Гур'янова, передає УНН.

Вона зазначила, що стихійне звалище медичних відходів знаходиться поблизу місцевої алеї Путейка.

"Повз це я пройти не могла, я – мама маленької дитини, і ще сотні мам ходять цією алеєю щодня з дітками різного віку, дуже багато дітей гуляє там самостійно, це небезпечно!" - додала черкащанка.

Нагадаємо, екологи скаржаться на відсутність державного контролю за утилізацією небезпечних відходів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.

Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких майже 50% вже позбулися ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

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