У черкаському парку виявили стихійне звалище медичних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В одному із парків Черкас виявили незаконне звалище медичних відходів. Про це на сторінці Facebook-спільноти "Наші Черкаси" написала жителька міста Валерія Гур'янова, передає УНН.
Вона зазначила, що стихійне звалище медичних відходів знаходиться поблизу місцевої алеї Путейка.
"Повз це я пройти не могла, я – мама маленької дитини, і ще сотні мам ходять цією алеєю щодня з дітками різного віку, дуже багато дітей гуляє там самостійно, це небезпечно!" - додала черкащанка.
Нагадаємо, екологи скаржаться на відсутність державного контролю за утилізацією небезпечних відходів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.
Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких майже 50% вже позбулися ліцензії на поводження з небезпечними відходами.