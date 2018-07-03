В черкасском парке обнаружили стихийную свалку медицинских отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В одном из парков Черкасс обнаружили незаконную свалку медицинских отходов. Об этом на странице Facebook-сообщества "Наши Черкассы" написала жительница города Валерия Гурьянова, передает УНН.
Она отметила, что стихийная свалка медицинских отходов находится возле местной аллеи Путейка.
"Мимо этого я пройти не могла, я - мама маленького ребенка, и еще сотни мам ходят этой аллей каждый день с детьми разного возраста, очень много детей гуляет там самостоятельно, это опасно!" - добавила черкащанка.
Напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией опасных отходов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.
Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% уже лишились лицензии на обращение с опасными отходами.