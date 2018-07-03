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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89672 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113427 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134287 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141083 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178340 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155792 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142860 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В черкасском парке обнаружили стихийную свалку медицинских отходов

В черкасском парке обнаружили стихийную свалку медицинских отходов

Киев  •  УНН

 • 7210 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В одном из парков Черкасс обнаружили незаконную свалку медицинских отходов. Об этом на странице Facebook-сообщества "Наши Черкассы" написала жительница города Валерия Гурьянова, передает УНН.

Она отметила, что стихийная свалка медицинских отходов находится возле местной аллеи Путейка.

"Мимо этого я пройти не могла, я - мама маленького ребенка, и еще сотни мам ходят этой аллей каждый день с детьми разного возраста, очень много детей гуляет там самостоятельно, это опасно!" - добавила черкащанка.

Напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией опасных отходов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% уже лишились лицензии на обращение с опасными отходами.

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