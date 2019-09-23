У Черкаській області сина підозрюють у вбивстві матері
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В одному з сіл Чигиринського району Черкаської області вбито літню жінку. У скоєнні злочину підозрюють її сина. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп жінки 1936 року народження виявили в її помешканні. На тілі загиблої численні садна та гематоми.
Наразі поліція розшукує сина покійної, 1974 року народження, якого підозрюють у вчиненні вбивства. Попередньо встановлено, що він неодноразово бив матір.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, на Харківщині чоловік скоїв замах на вбивство, підпал та спробував застрелитися.