В Черкасской области сына подозревают в убийстве матери
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В одном из сел Чигиринского района Черкасской области убили пожилую женщину. В совершении преступления подозревают ее сына. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп женщины 1936 года рождения обнаружили в ее квартире. На теле погибшей многочисленные ссадины и гематомы.
Сейчас полиция разыскивает сына покойной, 1974 года рождения, которого подозревают в совершении убийства. Предварительно установлено, что он неоднократно бил мать.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Харьковской области мужчина совершил покушение на убийство, поджог и попытался застрелиться.