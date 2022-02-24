У Черкаській області оголошено евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Черкаській області оголошено евакуацію. Мова йде про Уманський район. Про це повідомляє голову Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає УНН.
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"Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - написав Скічко.
За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси. Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.
Додамо
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай оголосив загальну евакуацію місцевих жителів.