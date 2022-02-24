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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Черкаській області оголошено евакуацію

У Черкаській області оголошено евакуацію

Київ • УНН

 • 793798 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Черкаській області оголошено евакуацію. Мова йде про Уманський район. Про це повідомляє голову Черкаської ОДА Олександр Скічко, передає УНН.

Цитата

"Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - написав Скічко.

За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси. Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.

Додамо

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай оголосив загальну евакуацію місцевих жителів.

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