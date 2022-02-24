У Луганській області оголосили евакуацію жителів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 7149 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 17577 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 52624 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 81637 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 92206 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 93057 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 118756 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164524 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176944 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214731 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 112484 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 52770 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 71188 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 128088 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 176446 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 176435 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 128080 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 266828 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 388462 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 642796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 9552 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89913 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 128248 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153668 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174517 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Луганській області оголосили евакуацію жителів

У Луганській області оголосили евакуацію жителів

Київ • УНН

 • 220811 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай оголосив загальну евакуацію місцевих жителів. Про це він заявив у своєму Facebook, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро”, - написав він.

Деталі

Він додав, що тим, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.
“Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС”, - додав він.

Додамо

На всій території України вводиться воєнний стан. Про це заявив Президент України у своєму відеозверненні.

Сьогодні зранку у Києві прогриміла серія потужних вибухів.
Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст-супутників Бровари та Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.

Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика#Быстроновости
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35