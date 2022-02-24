У Луганській області оголосили евакуацію жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай оголосив загальну евакуацію місцевих жителів. Про це він заявив у своєму Facebook, пише УНН.
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“Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро”, - написав він.
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Він додав, що тим, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.
“Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС”, - додав він.
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